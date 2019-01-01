Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам республики подумать над вопросом о перспективах вхождения страны в состав России. Такое заявление он сделал во время выступления на ежегодном торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, пишут «Дни.ру».

В рамках своего обращения к слушателям, Лукашенко решил напомнить об ответственности, которая ложится на плечи граждан вместе с суверенитетом. Он отметил, что Родину и Отечество должны защищать все.

В противном случае, напомнил президент, безопасность страны может обеспечить Россия. Он заявил, что об этом можно договориться и тогда на защиту страны будут пущены «ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее», – цитирует президента Белоруссии «Интерфакс».

Политик добавил, что на первых порах подобная схема будет работать хорошо, но только для одного поколения. Кроме того, по словам Лукашенко, прибегнуть к помощи России можно сразу приравнять к окончательной потерей Белоруссией независимости.

Ранее стало известно, что Москва и Минск обсуждают вопрос введения единой валюты в рамках интеграции стран. Белорусский экономист, политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что несмотря на актуализацию переговорного процесса по введению единой валюты для России и Белоруссии, ее появление – отдаленная перспектива.



