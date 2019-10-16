В НАТО всё спокойно. Американист призвал не верить Байдену

Если президент США Дональд Трамп будет переизбран, НАТО перестанет существовать, заявил экс-вице-президент страны Джо Байден, который считает, что тогда «у нас будут настоящие проблемы». Политик уверен, что Россия якобы влияет на Североатлантический альянс, чтобы его разрушить, а Трамп в этой ситуации говорит, что «верит Владимиру Путину».

СМИ называют Байдена и Трампа главными соперниками в грядущей президентской гонке на выборах-2020. Поэтому подходить к их заявлениям нужно с большой осторожностью и долей скепсиса, отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«США – страна большая, наверное, можно найти и пацифистов, и сторонников НАТО. Большей части населения вообще всё равно, а для политического класса – это главный инструмент, и все эти наскоки Трампа на НАТО воспринимаются негативно. Да и сам он, думаю, не пойдет по этому пути. Типично для него оказывать давление на своих союзников, чтобы они увеличили ассигнования. Именно поэтому он выступает с критикой. Его цель - облегчить бремя Америки», - считает эксперт.