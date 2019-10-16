В НАТО всё спокойно. Американист призвал не верить Байдену

16 октября 201915:28
Наталья Шатова

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН пояснил, что Трамп и Байден начали борьбу за президентское кресло, и громкие заявления - это не более, чем привлечение избирателей.

Если президент США Дональд Трамп будет переизбран, НАТО перестанет существовать, заявил экс-вице-президент страны Джо Байден, который считает, что тогда «у нас будут настоящие проблемы». Политик уверен, что Россия якобы влияет на Североатлантический альянс, чтобы его разрушить, а Трамп в этой ситуации говорит, что «верит Владимиру Путину».

СМИ называют Байдена и Трампа главными соперниками в грядущей президентской гонке на выборах-2020. Поэтому подходить к их заявлениям нужно с большой осторожностью и долей скепсиса, отметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«США – страна большая, наверное, можно найти и пацифистов, и сторонников НАТО. Большей части населения вообще всё равно, а для политического класса – это главный инструмент, и все эти наскоки Трампа на НАТО воспринимаются негативно. Да и сам он, думаю, не пойдет по этому пути. Типично для него оказывать давление на своих союзников, чтобы они увеличили ассигнования. Именно поэтому он выступает с критикой. Его цель - облегчить бремя Америки», - считает эксперт.

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Напомним, президент Трамп с 2016 года, то есть с момента своего избрания, много раз критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточное участие в военных расходах. По его мнению, США тратят на оборону значительно больше, тогда как, например, Франция и Германия используют эти средства для развития экономики и «несправедливой» торговли с Соединёнными Штатами.

Так, в сентябре глава Пентагона Марк Эспер в ходе встречи со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвал ФРГ увеличить расходы на оборону.

«Союзники стоят дорого. В годы холодной войны Штаты были готовы платить, сейчас времена изменились. У Америки и казна не та, и желание оплачивать союзников, и конкуренция растет. В общем, времена изменились», - пояснил Рогулев.

Джо Байден назвал Трампа сумасшедшим президентом, который совершенно не разбирается во внешней политике и действует, в основном, с оглядкой на собственное переизбрание. Он также отметил, что президент критиковал НАТО, но при этом позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

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