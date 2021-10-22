Поставки газа из России в Молдавию с 1 ноября могут прекратиться
Переговоры по газу между Россией и Молдавией завершились безрезультатно, есть риск прекращения поставок после 1 ноября. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на внутренний источник.
По данным агентства, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака прошли «безрезультатно».
Отмечается, что Молдавия не согласна на рыночную цену даже с учетом скидки в 25% и требовала поставок газа по заниженной в два раза цене. Такие условия не устраивают российскую сторону, поэтому поставки могут быть полностью прекращены.
Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил в молдавском газовом кризисе Еврокомиссию, которая постановила определять цену на газ на бирже.
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