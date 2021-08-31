«Политика и соцопросы»: Раскрыты причины отказа Словакии от «Спутника V»

Отказ Словакии от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» связан с несколькими причинами. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Во-первых, специалист напомнил, что закупка российской препарата вызвала в Словакии политический кризис.

«Премьер-министр был за, а одна из ведущих политических сил в стране – активно против, включая профильные ведомства. Кроме того, в стране были проведены социологические опросы, которые показали невысокий уровень интереса населения к российской вакцине. То есть, только небольшой процент словацкого населения был готов прививаться российской вакциной. Поэтому от неё отказываются», – цитирует Крючкова «Радио 1».

При этом, формальным поводом для отказа от «Спутника V» стали претензии словацкого регулятора к качеству препарата.