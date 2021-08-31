«Политика и соцопросы»: Раскрыты причины отказа Словакии от «Спутника V»
Отказ Словакии от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» связан с несколькими причинами. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Во-первых, специалист напомнил, что закупка российской препарата вызвала в Словакии политический кризис.
«Премьер-министр был за, а одна из ведущих политических сил в стране – активно против, включая профильные ведомства. Кроме того, в стране были проведены социологические опросы, которые показали невысокий уровень интереса населения к российской вакцине. То есть, только небольшой процент словацкого населения был готов прививаться российской вакциной. Поэтому от неё отказываются», – цитирует Крючкова «Радио 1».
При этом, формальным поводом для отказа от «Спутника V» стали претензии словацкого регулятора к качеству препарата.
Ранее во вторник, 31 августа, стало известно, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там подчеркнули, что дополнительные поставки препарата в рамках контракта не планируются. В фонде также отметили, что против вакцины, эффективность и безопасность которой подтверждены в ходе клинических исследований и использования по всему миру, в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы.
«Спутник V» начали применять в Словакии 7 июня, регистрация на вакцинацию была завершена 30 числа. Желание привиться от коронавируса российским препаратом выразили более 15 тысяч жителей страны.
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