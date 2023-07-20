Politico: Запад переориентируется с поставок военной техники Киеву на ее ремонт

«По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент ... по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия», — отмечается в материале.

Киев накопил «ошеломляющий и разнообразный» арсенал нуждающейся в обслуживании техники, пишет «Свободная пресса». По словам журналиста, вопрос ремонта выведенного из строя вооружения на Украине обостряется на фоне тяжелого контрнаступления ВСУ.

Между тем Пентагон подтвердил, что Киев получит от США новый пакет военной помощи на $1,3 млрд. Украине планируют передать в том числе четыре комплекса противовоздушной обороны NASAMS и боеприпасы, системы для разминирования и беспилотники, отмечает телеканал «360».

