Названа уязвимость западной военной техники на Украине
Минные поля выявили уязвимость военной техники Запада в ходе боевых действий на Украине, сообщает Washington Post.
Особенно это касается недавно прибывших боевых машин Bradley американского производства и немецких танков Leopard, которые официальные лица воспринимали как решающие для Киева. По данным издания, подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.
Российская армия наносят по ним удары в первую очередь, поэтому ВСУ все реже решаются их использовать.
Ранее российский танк поразил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru