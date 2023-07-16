Названа уязвимость западной военной техники на Украине

Минные поля выявили уязвимость военной техники Запада в ходе боевых действий на Украине, сообщает Washington Post.

NYT: Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley

Особенно это касается недавно прибывших боевых машин Bradley американского производства и немецких танков Leopard, которые официальные лица воспринимали как решающие для Киева. По данным издания, подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.

Российская армия наносят по ним удары в первую очередь, поэтому ВСУ все реже решаются их использовать.

Ранее российский танк поразил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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