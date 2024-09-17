Politico: Залужный был против вторжения в Курскую область
Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, а также ряд других высокопоставленных командующих, были против идеи вторжения в Курскую область. Об этом со ссылкой на украинских военных чиновников сообщает Politico.
Собеседники газеты утверждают, что Залужный, в частности, указывал на отсутствие в плане подробностей по вопросу дальнейших шагов после захода ВСУ на российскую территорию.
«Залужный считал, что это авантюра», - говорится в публикации.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели российские войска освободили в Курской области 10 населённых пунктов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru