Politico: Залужный был против вторжения в Курскую область

Собеседники газеты утверждают, что Залужный, в частности, указывал на отсутствие в плане подробностей по вопросу дальнейших шагов после захода ВСУ на российскую территорию.

«Залужный считал, что это авантюра», - говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели российские войска освободили в Курской области 10 населённых пунктов, сообщает RT.

