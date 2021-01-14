Politico: в США готовятся к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств

Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с инаугурацией Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на двух нацгвардейцев.

Также не исключена возможность атак на Капитолий, так как по данным правоохранителей, взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными.

Тем временем, Военнослужащие Национальной гвардии США остались ночевать в Капитолии для обеспечения безопасности в Вашингтоне.

Все бронирования Airbnb отменены в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках на Конгресс. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:БомбаИнаугурацияСША
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