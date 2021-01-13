Все бронирования Airbnb отменены в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена
Все бронирования, сделанные в Вашингтоне пользователями сервиса аренды жилья Airnbnb, отменены из-за инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что бронирования отменены на неделю. В компании пояснили, что решение принято на фоне поступившей информации о возможных беспорядках в столице США, а также после рекомендаций властей воздержаться от поездок в Вашингтон.
Отмечается, что стоимость бронирований будет возмещена за счет компании.
Инаугурация победившего на выборах демократа Джо Байдена назначена на 20 января. В этот же день истекают полномочия действующего президента Дональда Трампа.
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