Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине
Правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на представителя кабмина республики.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — отмечается в материале.
Решение связано с переговорами о формировании коалиции между партиями, которые выступают против помощи Киеву.
Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Победу одержала партия Smer, лидер которой Роберт Фицо неоднократно выступал против военной поддержки Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru