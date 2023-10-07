Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине

Правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на представителя кабмина республики.

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«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — отмечается в материале.

Решение связано с переговорами о формировании коалиции между партиями, которые выступают против помощи Киеву.

Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Победу одержала партия Smer, лидер которой Роберт Фицо неоднократно выступал против военной поддержки Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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