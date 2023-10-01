Победивший на выборах Фицо назвал проблемы Словакии серьезнее украинских
Глава победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление - социальная демократия», бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Украина является «громадной трагедией», но у Словакии есть проблемы серьезнее, чем конфликт Москвы и Киева.
Фицо пообещал, что приложит максимум усилий для начала переговоров о завершении конфликта. Братислава будет прилагать усилия на уровне Евросоюза, уточнил политик.
Партия экс-премьера по итогам парламентских выборов набрала 23,58% голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru