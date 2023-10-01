Победивший на выборах Фицо назвал проблемы Словакии серьезнее украинских

По его словам, Украина является «громадной трагедией», но у Словакии есть проблемы серьезнее, чем конфликт Москвы и Киева.

Фицо пообещал, что приложит максимум усилий для начала переговоров о завершении конфликта. Братислава будет прилагать усилия на уровне Евросоюза, уточнил политик.

Партия экс-премьера по итогам парламентских выборов набрала 23,58% голосов, передает «Радиоточка НСН».

