Победивший на выборах Фицо назвал проблемы Словакии серьезнее украинских

Глава победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление - социальная демократия», бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Об этом пишет ТАСС.

В Словакии на выборах лидирует пророссийская партия Smer

По его словам, Украина является «громадной трагедией», но у Словакии есть проблемы серьезнее, чем конфликт Москвы и Киева.

Фицо пообещал, что приложит максимум усилий для начала переговоров о завершении конфликта. Братислава будет прилагать усилия на уровне Евросоюза, уточнил политик.

Партия экс-премьера по итогам парламентских выборов набрала 23,58% голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВыборыУкраинаСловакия

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