Politico показало фото российских танков «на границе с Украиной»

Фото, которые якобы сняты 1 ноября, «подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной». Как следует из статьи, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото находятся в Смоленской области в городе Ельня, однако этот регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью России.

Министерство обороны Украины опровергло сообщения о возобновлении наращивания группировки вооруженных сил России в районе границы по окончании российско-белорусских манёвров «Запад 2021». Со специальным заявлением выступила пресс-служба Минобороны.

