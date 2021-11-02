Politico показало фото российских танков «на границе с Украиной»

Издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, на которых, как утверждают журналисты, запечатлены российские танки «на границе с Украиной».

Пентагон продолжает наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе

Фото, которые якобы сняты 1 ноября, «подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной». Как следует из статьи, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото находятся в Смоленской области в городе Ельня, однако этот регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью России.

Министерство обороны Украины опровергло сообщения о возобновлении наращивания группировки вооруженных сил России в районе границы по окончании российско-белорусских манёвров «Запад 2021». Со специальным заявлением выступила пресс-служба Минобороны.

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ФОТО: rostec.ru
ТЕГИ:УкраинаТанки
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