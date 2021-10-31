Пентагон продолжает наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе
Минобороны США продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.
Реакция вызвана публикацией газеты The Washington Post об обеспокоенности должностных лиц в США и европейских странах якобы переброской российских войск к границе с Украиной.
«Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно», - отметил он.
Как сообщает издание, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».
В апреле этого года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать основой для вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщил «Коммерсант».
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