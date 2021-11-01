Минобороны Украины опровергло наращивание войск РФ у границы
Министерство обороны Украины опровергло сообщения о возобновлении наращивания группировки вооруженных сил России в районе границы по окончании российско-белорусских манёвров «Запад 2021». Со специальным заявлением выступила пресс-служба Минобороны.
Согласно информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски формирований армии РФ, в том числе, боевой техники к госгранице не наблюдается. Ранее издание The Washington Post в своей публикации сообщило о якобы возобновлении перемещения войск РФ возле украинской границы.
В публикации утверждается, что в последнее время в социальных сетях появились видеозаписи военных поездов и автоколонн на юге и западе России с боевой техникой, включая танки и ракеты. В публикации также утверждалось, что эта активность вызывает озабоченность в США и Европе.
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