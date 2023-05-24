Politico: новым генсеком НАТО может стать женщина

По данным газеты, Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может сменить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Источники сообщили, что ее кандидатура «серьезно рассматривается».

Собеседники издания отметили, что члены альянса хотели бы видеть во главе блока человека, который возглавлял правительство. Кроме того, в НАТО заинтересованы в назначении на эту должность женщины.

Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре 2023 года. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в феврале сообщила, что нынешний генсек не собирается продлевать срок полномочий, передает «Радиоточка НСН».

