Politico: новым генсеком НАТО может стать женщина

Европейское издание газеты Politico назвало имя кандидата на пост главы Североатлантического альянса. Издание ссылается на анонимные источники среди чиновников стран Центральной Европы.

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По данным газеты, Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может сменить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Источники сообщили, что ее кандидатура «серьезно рассматривается».

Собеседники издания отметили, что члены альянса хотели бы видеть во главе блока человека, который возглавлял правительство. Кроме того, в НАТО заинтересованы в назначении на эту должность женщины.

Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре 2023 года. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в феврале сообщила, что нынешний генсек не собирается продлевать срок полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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