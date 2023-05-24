Politico: новым генсеком НАТО может стать женщина
Европейское издание газеты Politico назвало имя кандидата на пост главы Североатлантического альянса. Издание ссылается на анонимные источники среди чиновников стран Центральной Европы.
По данным газеты, Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может сменить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Источники сообщили, что ее кандидатура «серьезно рассматривается».
Собеседники издания отметили, что члены альянса хотели бы видеть во главе блока человека, который возглавлял правительство. Кроме того, в НАТО заинтересованы в назначении на эту должность женщины.
Срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре 2023 года. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в феврале сообщила, что нынешний генсек не собирается продлевать срок полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru