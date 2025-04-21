Politico: Канадцы захотели стать членами ЕС

По данным исследования, такую инициативу поддержали 44% респондентов. Еще 34% выступили против, а остальные затруднились с ответом.

В соответствии с законами ЕС войти в состав объединения могут страны Европы, которые уважают и разделяют его ценности. Впрочем, понятие «европейское государство» не закреплено географически, поэтому Канада может претендовать на членство, утверждается в публикации. Отмечается, что в этом случае стране придется ввести пошлины против США, что негативно повлияет на экономику и торговлю.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции по поводу присоединения Канады к его стране на правах 51-го штата, напоминает НСН.

