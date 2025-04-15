Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей давней позиции в пользу возможного присоединения Канады к Соединенным Штатам на правах 51-го штата. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, глава Белого дома считает, что США в течение многих лет субсидировали оборону Канады, в то время как Оттава недофинансировала собственные оборонные нужды. Трамп, по ее словам, уверен, что канадцы смогли бы получить больше выгод, если бы страна стала частью США.