Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей давней позиции в пользу возможного присоединения Канады к Соединенным Штатам на правах 51-го штата. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, глава Белого дома считает, что США в течение многих лет субсидировали оборону Канады, в то время как Оттава недофинансировала собственные оборонные нужды. Трамп, по ее словам, уверен, что канадцы смогли бы получить больше выгод, если бы страна стала частью США.

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В ходе обсуждения возможных торговых переговоров между двумя странами, пресс-секретарь подчеркнула, что президент придерживается гибкой линии, однако в приоритете для него остаются интересы американских граждан.

В прошлом Трамп не раз высказывался в пользу интеграции Канады в состав США, указывая, что Оттава могла бы избежать американских торговых пошлин и рассчитывать на военную защиту Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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