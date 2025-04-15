Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата
Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей давней позиции в пользу возможного присоединения Канады к Соединенным Штатам на правах 51-го штата. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, глава Белого дома считает, что США в течение многих лет субсидировали оборону Канады, в то время как Оттава недофинансировала собственные оборонные нужды. Трамп, по ее словам, уверен, что канадцы смогли бы получить больше выгод, если бы страна стала частью США.
В ходе обсуждения возможных торговых переговоров между двумя странами, пресс-секретарь подчеркнула, что президент придерживается гибкой линии, однако в приоритете для него остаются интересы американских граждан.
В прошлом Трамп не раз высказывался в пользу интеграции Канады в состав США, указывая, что Оттава могла бы избежать американских торговых пошлин и рассчитывать на военную защиту Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo
- Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» выйдет из тюрьмы с электронным браслетом
- Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая
- Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата
- МВД окажет содействие переехавшему из Германии в РФ Максиму Житникову
- Россияне массово пожаловались на сбои в работе RuTracker
- Роспотребнадзор опроверг загрязнение на курортах Черного моря
- Генсек НАТО: Украине не обещали, что членство в альянсе войдет в мирное соглашение
- Над Брянской областью сбили семь украинских дронов
- США допустили экономическое партнерство с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru