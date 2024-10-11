«Политический окрас»: Задержание главы Gotbit Андрюнина сравнили с делом Дурова
Успешным российским предпринимателям нужно хорошо думать, куда ехать отдыхать, отметил в эфире НСН Юрий Припачкин, а Евгений Каминский отметил политический интерес США к теме криптотвалюты.
Задержание криптопредпринимателя Алексея Андрюнина в Португалии по запросу США имеет тот же политический окрас, что и дело основателя Telegram Павла Дурова, заявил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег. Кроме того, «в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком» обвиняются директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit Кави Джалили (оба граждане РФ). На этом фоне Припачкин отметил, что теперь всем успешным российским предпринимателям нужно хорошо думать, куда поехать отдыхать.
«Маркетмейкерство в крипте, в отличие от традиционных рынков ценных бумаг, пока слабо регулируется и все, кто работает на этом рынке, находятся на самой грани, отделяющей законное от незаконного. Касательно деятельности Gotbit и Андрюнина, наверняка, при сильном желании со стороны Минюста США можно было накопать достаточное количество эпизодов, подпадающих под уголовное законодательство этой страны. Насколько было законно задержание россиянина и его экстрадиция… Несомненно, это решение имеет ту же природу и политический окрас, что и задержание Павла Дурова во Франции. Фронт намного шире, чем в рамках СВО и захватывает все виды экономических отношений. Теперь всем успешным предпринимателям нужно хорошо думать, куда поехать отдыхать», – сказал Припачкин.
В свою очередь эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский в беседе с НСН связал пристальное внимание к криптовалютному рынку со стороны США с приближающимися выборами президента.
«Важный момент заключается в том, что в преддверии выборов США оба кандидата на пост президента активно привлекают внимание к криптовалютному рынку. Этот сектор по-прежнему остается молодым, а регулирование носит фрагментарный характер. Регуляторы пытаются найти эффективные подходы, чтобы выработать четкие правила игры, определить ключевые аспекты, которые нуждаются в регулировании, и внести необходимые изменения в законодательство», – сказал он.
Кроме Gotbit обвинения предъявлены еще трем «маркетмейкерам» – ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Задержания также проходили в Великобритании и Техасе, было изъято более $25 млн в криптовалюте. Управление американского Минюста по Массачусетсу указало, что были обнаружены несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов, их деактивировали, передает «Радиоточка НСН».
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