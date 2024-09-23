Дуров пообещал раскрывать спецслужбам IP-адреса и телефоны нарушителей правил Telegram

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим нескольким тысячам негодяев поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», - написал предприниматель.

На прошлой неделе французские СМИ писали, что Telegram после задержания Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции.

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков рассказал, что Дуров не проявлял интерес к контактам с российскими властями после задержания во Франции, напоминает «Свободная пресса».

