Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка
Умерла женщина, которая пострадала при ударе украинских войск по городу Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, погибшая получила ранение при атаке дрона ВСУ по автомашине 19 мая. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей от себя и от всех жителей области.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в Шебекино пострадали две женщины и семилетняя девочка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru