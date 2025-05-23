Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка

Умерла женщина, которая пострадала при ударе украинских войск по городу Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

По его словам, погибшая получила ранение при атаке дрона ВСУ по автомашине 19 мая. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей от себя и от всех жителей области.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в Шебекино пострадали две женщины и семилетняя девочка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУГубернаторГибельШебекиноБелгородская областьПроисшествия

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