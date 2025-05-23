Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка

По его словам, погибшая получила ранение при атаке дрона ВСУ по автомашине 19 мая. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей от себя и от всех жителей области.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в Шебекино пострадали две женщины и семилетняя девочка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

