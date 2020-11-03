Подозреваемый по делу о теракте в Австрии задержан в Линце

Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в городе Линц. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

По ее данным, задержанный был застигнут врасплох, сопротивления он не оказал.

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Ранее сегодня посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что в разных городах страны подозреваемые в совершении теракта в Вене были задержаны выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТерактАвстрия
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