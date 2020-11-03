По подозрению в совершении теракта в Вене задержаны выходцы с Северного Кавказа

Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа задержаны в Австрии после теракта в Вене. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, задержания подозреваемых к причастности к атакам, произошедшим накануне ночью, проходят не только в Вене, но и в других городах страны.