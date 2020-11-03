По подозрению в совершении теракта в Вене задержаны выходцы с Северного Кавказа

Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа задержаны в Австрии после теракта в Вене. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, задержания подозреваемых к причастности к атакам, произошедшим накануне ночью, проходят не только в Вене, но и в других городах страны.

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По словам дипломата, пока другой информации о задержанных нет.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что цель террористической атаки на Вену в демонстрации террористами своей силы, пишет «Свободная пресса».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, что во избежание текущих проблем властям ЕС следует внимательнее относиться к предоставлению гражданства и вида на жительство.

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ФОТО: РИА Новости
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