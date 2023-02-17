Итальянские наркодилеры пытались спрятать 125 кг кокаина в пармезане

Отмечается, что конфискованный товар мог принести преступникам около 20 миллионов евро. Груз прибыл из Нидерландов и был предназначен для распространения в центре и на юге Италии.

Наркотик перевозили на грузовиках в упаковках, которые были спрятаны внутрь сыра. В каждую из них могло поместиться до пяти кг порошка. На официальном сайте гвардии опубликовано видео со вскрытыми головками сыра.

По итогам расследования арестованы 10 человек, главой группировки оказался 37-летний гражданин Албании.

