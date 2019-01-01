Союз ветеранов: Своими монетами США пытаются украсть у нас Победу
Глава Союза ветеранов заявил в эфире НСН, что США пытаются украсть у России победу СССР.
В США выпустили сувенирную монету в честь 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне, на которой изображены только американский, британский и французский флаги. Флага СССР на монете нет. Выпуском монеты занимается американская компания Bradford Exchange. Сувенир можно будет приобрести за 39,99 долларов за одну штуку. На сайте компании покупателям предлагается вспомнить «всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня». На аверсу сувенирной монеты изображены 33-ий президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший затем 34-ым главой Белого дома.
В эфире НСН председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев увидел в таком сувенире продолжение попыток США украсть у России победу СССР над фашистским режимом (слушайте аудио).
«Это та подлая политика, которой руководство Америки продолжает нагнетать истерию вокруг Советского Союза, а сегодня вокруг России. Принизить роль Советского Союза, а сегодня принизить роль России на всех направлениях. Они даже хотят отобрать у нас нашу победу! Это не их победа. Они сами, все руководители Англии и Америки признавали, что решающий вклад в победу внес Советский Союз. И отобрать эту победу никакими медалями сегодня невозможно», — заявил глава Союза ветеранов.
Напомним, что днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. В этот день был подписан акт о капитуляции Японии.
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