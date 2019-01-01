Союз ветеранов: Своими монетами США пытаются украсть у нас Победу

В США выпустили сувенирную монету в честь 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне, на которой изображены только американский, британский и французский флаги. Флага СССР на монете нет. Выпуском монеты занимается американская компания Bradford Exchange. Сувенир можно будет приобрести за 39,99 долларов за одну штуку. На сайте компании покупателям предлагается вспомнить «всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня». На аверсу сувенирной монеты изображены 33-ий президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший затем 34-ым главой Белого дома.

В эфире НСН председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев увидел в таком сувенире продолжение попыток США украсть у России победу СССР над фашистским режимом (слушайте аудио).