Новости за ночь: В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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Минобороны США рассматривает запрос об отправке около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сообщили Reuters два неназванных представителя Белого дома. В то же время источники Associated Press заявили, что Пентагон представит в администрацию США планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных. Дополнительно усиление связывается с ростом напряженности в отношениях США с Ираном. Также сообщается, что в регион возможна поставка дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей. Уточняется, что запрос на отправку военных на Ближний Восток поступил от Центрального командования вооруженных сил США, и пока не ясно, удовлетворит ли Минобороны страны их запрос.

