Новости за ночь: В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В НАТО призвали Россию вывести войска из Крыма
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич. Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. В итоге корабли, а также 22 члена экипажа были задержаны береговой охраной ФСБ. Напомним, что позиция России относительно Крыма была озвучена неоднократно — по словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Лазарев сохранил третье место после пересмотра итогов «Евровидения»
Европейский вещательный союз пересмотрел правильность начисления баллов участникам международного конкурса «Евровидение-2019». Это было сделано из-за ошибки, когда жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования. Но организаторы назвали это простой человеческой ошибкой, которая не повлияла на подсчет телеголосования и не изменила изначальную тройку финалистов. В итоге победителем остался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, получив еще шесть баллов к изначальным данным. Конкурсант от Италии получил еще семь баллов, а российский певец Сергей Лазарев, представлявший нашу страну, получил один балл и сохранил третье место. Добавим, что ЕВС распустил профессиональное жюри, которое представляло Белоруссию.
Монета в честь 75-летия победы во Второй мировой войне вышла без СССР
В США выпустили сувенирную монету в честь 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне, на которой изображены только американский, британский и французский флаги. Флага СССР на монете нет. Выпуском монеты занимается американская компания Bradford Exchange. Сувенир можно будет приобрести за 39,99 долларов за одну штуку. На сайте компании покупателям предлагается вспомнить «всех тех, кто обеспечил нам свободу, который мы наслаждаемся сегодня». На аверсу сувенирной монеты изображены 33-ий президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший затем 34-ым главой Белого дома.
США могут отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных
Минобороны США рассматривает запрос об отправке около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сообщили Reuters два неназванных представителя Белого дома. В то же время источники Associated Press заявили, что Пентагон представит в администрацию США планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных. Дополнительно усиление связывается с ростом напряженности в отношениях США с Ираном. Также сообщается, что в регион возможна поставка дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей. Уточняется, что запрос на отправку военных на Ближний Восток поступил от Центрального командования вооруженных сил США, и пока не ясно, удовлетворит ли Минобороны страны их запрос.
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