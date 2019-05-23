Производитель монет в США исключил СССР из победителей во Второй мировой войне

В США выпустили памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников нет СССР. Монеты чеканила частная американская компания Bradford Exchange, сообщает РИА Новости.

На оборотной стороне монеты помещены «подлинные и драматические» изображения Второй мировой, на лицевой — флаги союзников. Среди флагов есть стяги США, Великобритании и Франции, однако отсутствует флаг Советского Союза, пишет «Газета.ру».

Почему «потерялся» один из главных союзников по антигилеровскому фронту, производители монет отвечать отказались, передает Ura.ru.

Днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. В этот день был подписан акт о капитуляции Японии.

