Подавший в отставку замгенпрокурора США поблагодарил Трампа за юмор

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку после двух лет на этом посту. Как пишет газета USA Today, пребывание Розенстайна в Минюсте США больше всего запомнится его управлением расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

В своем письме президенту Дональду Трампу Розенстайн выразил благодарность главе государства, в том числе за его чувство юмора.

«Я благодарен вам за предоставленную возможность служить; за вежливость и юмор, которые вы часто показываете в наших личных беседах; и за цели, которые вы поставили в своем инаугурационном обращении: патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание», — цитирует Розенстайна спецкор НСН.