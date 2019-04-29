Подавший в отставку замгенпрокурора США поблагодарил Трампа за юмор
Род Розенстайн получил широкую известность как куратор «российского дела». Подробнее в материале НСН.
Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку после двух лет на этом посту. Как пишет газета USA Today, пребывание Розенстайна в Минюсте США больше всего запомнится его управлением расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
В своем письме президенту Дональду Трампу Розенстайн выразил благодарность главе государства, в том числе за его чувство юмора.
«Я благодарен вам за предоставленную возможность служить; за вежливость и юмор, которые вы часто показываете в наших личных беседах; и за цели, которые вы поставили в своем инаугурационном обращении: патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание», — цитирует Розенстайна спецкор НСН.
USA Today отмечает, что в США ждали отставки замгенпрокурора США уже несколько месяцев. Предполагается, что Род Розенстайн покинет свой пост 11 мая.
Напомним, что ранее в США огласили итоги двухлетнего «российского дела». Возглавлявший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер заявил о нескольких фактах якобы российского вмешательства в выборы президента США, но при этом не нашел доказательств сговора предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.
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