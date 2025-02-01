Подачу тепла и электроэнергии в Приднестровье возобновят в ближайшие дни
Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
По его словам, веерные отключения электроэнергии в Приднестровье прекращены.
Ранее заявил, что Россия выделит кредит для покупки газа для непризнанной Приднестровской Молдавской республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявлял НСН, что доброй воли России недостаточно для поставок газа в Приднестровье, необходимо решение стран Евросоюза, которые должны теперь согласовать маршрут и принудить Молдавию и Украину сотрудничать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru