Через «Турецкий поток»: РФ не сможет поставить газ Приднестровью без помощи Евросоюза
Единственным вариантом поставок газа в Приднестровье была территория Украины, есть вариант попробовать сделать это через газопровод «Балканский», но это все равно невозможно без участия Украины, заявил НСН Алексей Гривач.
Доброй воли РФ недостаточно для поставок газа в Приднестровье, необходимо решение стран Евросоюза, которые должны теперь согласовать маршрут и принудить Молдавию и Украину сотрудничать. Об этом в беседе с НСН рассказал замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Уже две недели Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа в Европу. Теперь президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи - но не Молдавии, которая теперь получает ресурсы из Румынии, а исключительно Приднестровью. Он уточнил, что маршрут поставок будет определен в результате дополнительных переговоров. Гривач отметил, что после такого жеста доброй воли от РФ теперь дело за европейскими партнерами.
«Основной вариант, по которому шли поставки, был напрямую через Украину, но в схеме участвовала еще и «Молдовагаз» как посредническая организация. Есть вариант также поставить газ через так называемый южный коридор, там «Турецкий поток» и газопровод «Балканский», реверсом через Болгарию и Румынию. Но там все равно есть небольшой отрезок украинской ГТС, и нужно покупать услуги для транспортировки газа в Украину. Для того, чтобы это сделать в нынешней ситуации, нужны какие-то посредники в лице европейских компаний. А поскольку гуманитарная и энергетическая блокада Приднестровья проводится с молчаливого согласия Евросоюза, то не факт, что эта опция будет предоставлена. Нужно какое-то политическое решение, в том числе со стороны Брюсселя», - пояснил он.
Также Гривач уточнил, что Москва и раньше осуществляла гуманитарные поставки в Приднестровье, тем самым пытаясь стабилизировать политическую ситуацию в регионе.
«Москва готова возобновить эти гуманитарные поставки, они и раньше были гуманитарными, так как Приднестровье за них не платило. Плюс эта электроэнергия еще продавалась в Молдавию и частично, может быть, даже в Украину, что позволяло получать доходы и финансировать социальные расходы в Приднестровье. Теперь Евросоюз должен проявить политическую позицию и одобрить какую-то схему поставок этого газа. Наверное, будут какие-то механизмы, чтобы заставить Кишинев придерживаться этих договоренностей. Так что одной доброй воли руководства России недостаточно. Но это и раньше было плодом политического компромисса, потому что поставки осуществлялись через «Молдовагаз» - совместное предприятие «Газпрома», правительства Молдавии и Приднестровья. Это как раз сдерживало эскалацию. Теперь дело за большими партнерами», - подытожил он.
Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил НСН, что ситуация с отказом Молдавии платить за российский газ и, как следствие, газовый кризис в Приднестровье – совместная с Украиной схема, целью которой является желание заставить Приднестровье «капитулировать».
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