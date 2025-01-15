Через «Турецкий поток»: РФ не сможет поставить газ Приднестровью без помощи Евросоюза

Доброй воли РФ недостаточно для поставок газа в Приднестровье, необходимо решение стран Евросоюза, которые должны теперь согласовать маршрут и принудить Молдавию и Украину сотрудничать. Об этом в беседе с НСН рассказал замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Уже две недели Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа в Европу. Теперь президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи - но не Молдавии, которая теперь получает ресурсы из Румынии, а исключительно Приднестровью. Он уточнил, что маршрут поставок будет определен в результате дополнительных переговоров. Гривач отметил, что после такого жеста доброй воли от РФ теперь дело за европейскими партнерами.