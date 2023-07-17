Под Каиром выявили симптомы неизвестной болезни

У группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира выявили симптомы неизвестной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Египта.

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Заболевшие заявили, что у них высокая температура, рвота, ломота в костях и головокружение. На место направлены медики, которые взяли у заболевших анализы. Также были взяты пробы питьевой воды.

Как уточняет Минздрав, госпитализация ни в одном из случаев не понадобилась. На симптомы неизвестного заболевания жалуются до тысячи местных жителей.

Ранее в Танзании пять человек умерли от неизвестного заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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