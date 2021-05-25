Почти половина взрослого населения ЕС получила первую дозу вакцины от COVID-19

А ранее Урсула фон дер Ляйен отметила, что цифровые COVID-паспорта, которые будут введены в Евросоюзе для облегчения передвижений, в дальнейшем могут применяться к странам вне сообщества.

«Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (цифровой сертификат - прим. НСН) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных», — заявила глава ЕК.

Согласно проекту цифрового COVID-сертификата для граждан ЕС, в документе будет указана информация о прохождении вакцинации, данные о выздоровлении гражданина или отрицательном ПЦР-тесте.

Планируется, что сертификаты введут в действие с 1 июля отмечает RT.

