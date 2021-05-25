Почти половина взрослого населения ЕС получила первую дозу вакцины от COVID-19

Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 46% взрослого населения ЕС. Об этом в своём Twitter написала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что вакцинакция COVID-19 в Евросоюзе прогрессирует: 300 миллионов доз вакцины доставлены, 245 миллионов доз – получены.

Отметим, в настоящий момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Это разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны китайский Sinopharm и российская вакцина «Спутник V».

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А ранее Урсула фон дер Ляйен отметила, что цифровые COVID-паспорта, которые будут введены в Евросоюзе для облегчения передвижений, в дальнейшем могут применяться к странам вне сообщества.

«Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (цифровой сертификат - прим. НСН) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных», — заявила глава ЕК.

Согласно проекту цифрового COVID-сертификата для граждан ЕС, в документе будет указана информация о прохождении вакцинации, данные о выздоровлении гражданина или отрицательном ПЦР-тесте.

Планируется, что сертификаты введут в действие с 1 июля отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияЕвросоюзКоронавирус
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