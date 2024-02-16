Почти половина избирателей в США не исключили замену Байдена на выборах
Около половины американских избирателей допустили замену действующего президента США Джо Байдена на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии ввиду неудовлетворительного состояния здоровья. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на результаты провединенного Университетом Монмута опроса.
Отмечается, что порядка 32% опрошенных сторонников как Демократической, так и Республиканской партий усомнились в том, что умственные и физические способности Байдена позволят ему находиться на посту президента.
При этом доля сторонников демократов, уверенных в том, что Байден способен справляться с возложенными на него задачами, сократилась с 2020 года с 91% до 72%.
Ранее американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что Байден является выгодным для России, — это шутка и троллинг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru