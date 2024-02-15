Заявление Путина про «выгодного» Байдена для РФ назвали троллингом
Если Джо Байдена вновь изберут президентом США, по конфликту на Украине будет практически невозможно договориться, отметил американист Александр Домрин.
Заявление президента РФ Владимира Путина про то, что нынешний лидер США Джо Байден является выгодным для России, является шуткой и троллингом, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Путин заявил, что Джо Байден выгоднее для России, чем экс-президент Дональд Трамп, поскольку является более предсказуемым. При этом он отметил, что Москва будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Домрин отметил, что такое заявление главы государства не стоит воспринимать всерьез.
«Это шутка, троллинг. Как нас обвиняли в том, что мы вмешались в выборы 2016 года на стороне Трампа... Сейчас Путин точно так же пытается шутить, что мы теперь будем вмешиваться в американские президентские выборы на стороне Байдена, но теперь будем делать это открыто… А вы, мол, сами у себя в Америке разбирайтесь, шутим мы или всерьез об этом говорим», - сказал Домрин.
При этом он отметил, что если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то между Вашингтоном и Москвой будет больше возможностей для диалога по решению конфликта на Украине.
«В случае победы Трампа на выборах будет больше возможностей для диалога, откроются перспективы. С демократами, с Байденом разговаривать не о чем. Со времен (экс-президента США Гарри - ред. НСН) Трумэна, сразу после Второй мировой войны, единственный президент США, который не стал военным преступником и не развязал ни одной войны, был Трамп. В 2016 году его победа была полезна. Победа демократов, тем более в виде Байдена – это не победа мира», - резюмировал собеседник НСН.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября этого года. И Трамп, и Байден являются фаворитами от двух главных американских партий. Согласно декабрьскому опросу газеты Wall Street Journal, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%, передает «Радиоточка НСН».
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