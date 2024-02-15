Заявление Путина про «выгодного» Байдена для РФ назвали троллингом

«Это шутка, троллинг. Как нас обвиняли в том, что мы вмешались в выборы 2016 года на стороне Трампа... Сейчас Путин точно так же пытается шутить, что мы теперь будем вмешиваться в американские президентские выборы на стороне Байдена, но теперь будем делать это открыто… А вы, мол, сами у себя в Америке разбирайтесь, шутим мы или всерьез об этом говорим», - сказал Домрин.

При этом он отметил, что если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то между Вашингтоном и Москвой будет больше возможностей для диалога по решению конфликта на Украине.

«В случае победы Трампа на выборах будет больше возможностей для диалога, откроются перспективы. С демократами, с Байденом разговаривать не о чем. Со времен (экс-президента США Гарри - ред. НСН) Трумэна, сразу после Второй мировой войны, единственный президент США, который не стал военным преступником и не развязал ни одной войны, был Трамп. В 2016 году его победа была полезна. Победа демократов, тем более в виде Байдена – это не победа мира», - резюмировал собеседник НСН.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября этого года. И Трамп, и Байден являются фаворитами от двух главных американских партий. Согласно декабрьскому опросу газеты Wall Street Journal, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%, передает «Радиоточка НСН».

