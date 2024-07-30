Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине
30 июля 202422:15
Примерно половина (49%) жителей США отказались воспринимать помощь Украине как свой долг, сообщил РИА Новости со ссылкой на опрос компании Pew Research Center.
При этом за поддержку Украины выступают 48% респондентов (63% демократов и 36% республиканцев).
Вместе с тем угрозой для США Россию считают 34% американцев (45% демократов и 26% республиканцев). Два года назад России опасались 50% демократов и 51% республиканцев.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине
- СМИ: В ЕС призвали принять меры в связи с решением Венгрии по визам для россиян
- В результате обрушения крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
- Мишустин назначил Тюпышева новым замминистра экономического развития
- СМИ: Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие
- Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа
- Полиция Италии арестовала замок экс-владельца «Динамо» Алексея Федорычева
- Пятерых участников Олимпиады обокрали в Париже
- ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте
- Часть Керчи и пригородов осталась без света из-за аварии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru