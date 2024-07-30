Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине

При этом за поддержку Украины выступают 48% респондентов (63% демократов и 36% республиканцев).

Вместе с тем угрозой для США Россию считают 34% американцев (45% демократов и 26% республиканцев). Два года назад России опасались 50% демократов и 51% республиканцев.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины.

