Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине

Примерно половина (49%) жителей США отказались воспринимать помощь Украине как свой долг, сообщил РИА Новости со ссылкой на опрос компании Pew Research Center.

США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО

При этом за поддержку Украины выступают 48% респондентов (63% демократов и 36% республиканцев).

Вместе с тем угрозой для США Россию считают 34% американцев (45% демократов и 26% республиканцев). Два года назад России опасались 50% демократов и 51% республиканцев.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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