Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»

Негативно воспринимают российскую вакцину 38% немцев. Власти ФРГ неоднократно заявляли о принципиальной готовности использовать препараты, разработанные за пределами Евросоюза, в частности, российский «Cпутник V». Однако для этого вакцина должна получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

На сегодня «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи зарегистрирован без малого в 60 странах. Более половины из них уже приступили к массовой вакцинации российской вакциной.

