Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»

Около 60% жителей Германии заявили о согласии сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» российского производства. Опрос был организован социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.

Наибольшим доверием российский препарат пользуется у населения восточной части страны, бывшей ГДР. 71% респондентов выразили готовность привиться «Спутником V», если представиться такая возможность. На западе Германии готовность выразили 58% опрошенных.

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Негативно воспринимают российскую вакцину 38% немцев. Власти ФРГ неоднократно заявляли о принципиальной готовности использовать препараты, разработанные за пределами Евросоюза, в частности, российский «Cпутник V». Однако для этого вакцина должна получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

На сегодня «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи зарегистрирован без малого в 60 странах. Более половины из них уже приступили к массовой вакцинации российской вакциной.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияКоронавирусВакцина
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