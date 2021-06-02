Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»
Около 60% жителей Германии заявили о согласии сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» российского производства. Опрос был организован социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.
Наибольшим доверием российский препарат пользуется у населения восточной части страны, бывшей ГДР. 71% респондентов выразили готовность привиться «Спутником V», если представиться такая возможность. На западе Германии готовность выразили 58% опрошенных.
Негативно воспринимают российскую вакцину 38% немцев. Власти ФРГ неоднократно заявляли о принципиальной готовности использовать препараты, разработанные за пределами Евросоюза, в частности, российский «Cпутник V». Однако для этого вакцина должна получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.
На сегодня «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи зарегистрирован без малого в 60 странах. Более половины из них уже приступили к массовой вакцинации российской вакциной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Путин обсудил с Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19
- Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»
- СМИ: Неизвестный сообщил о минировании детских садов Новороссийска
- Герцог стал новым президентом Израиля
- Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
- Соцопрос: Россияне поддержали запрет на свободную продажу оружия
- Еврокомиссия заявила о планах охватить Шенгеном все страны ЕС
- Вильфанд заявил о заморозках в некоторых регионах России в ближайшие дни
- Эксперты высоко оценили комплекс мер Москвы по преодолению последствий пандемии
- Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru