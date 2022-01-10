Почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане в связи с беспорядками

«Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», — цитирует сообщение ведомства Газета.ру.

Также правоохранители изъяли пять угнанных машин, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, похищенные ценные вещи, отмечает «Свободная пресса».

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. В ряде городов демонстранты захватили административные здания, атаковали магазины и аптеки. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение на территории республики.

