Почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане в связи с беспорядками
Почти 8 тысяч человек задержаны в Казахстане во время протестов и беспорядков. Об этом сообщает МВД республики.
«Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», — цитирует сообщение ведомства Газета.ру.
Также правоохранители изъяли пять угнанных машин, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, похищенные ценные вещи, отмечает «Свободная пресса».
В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. В ряде городов демонстранты захватили административные здания, атаковали магазины и аптеки. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение на территории республики.
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