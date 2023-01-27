Украинским музыкантам запретили выходить на одну сцену с Нетребко

Музыканты и актеры из Украины получили запрет на выступление с оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко. Об этом сообщил украинский генконсул в земле Гессен Видим Костюк.

Речь идет о Международном майском фестивале в немецком Визбадене. Ранее украинская сторона и Костюк тщетно пытались отменить выступление Анны Нетребко. В итоге украиснкие власти запретили своим артистам и актерам выходить на одну сцену с оперной дивой из России.

«Им это запрещено», - цитирует Костюка РИА Новости.

Ранее в «Метрополитен-опера» в начале марта 2022 года объявили, что Нетребко не заявлена на участие в постановках в текущем сезоне, из-за того, что она публично не осудила президента РФ Владимира Путина и проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине. Разорвала с артисткой все отношения по той же причине и Баварская государственная опера.

