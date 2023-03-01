МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав

По его словам, Минск понимает, что будет невозможно устранить угрозы безопасности, если выявить победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководству Украины следует пойти на мир с Россией и не настаивать на предварительных условиях. По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как пойти на договоренности с Москвой, сообщает НСН.

