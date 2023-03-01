МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав

Милитаризация Украины, которая не заканчивается, может привести к прямому столкновению стран с ядерным оружием. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, Минск понимает, что будет невозможно устранить угрозы безопасности, если выявить победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководству Украины следует пойти на мир с Россией и не настаивать на предварительных условиях. По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как пойти на договоренности с Москвой, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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