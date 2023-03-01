МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав
Милитаризация Украины, которая не заканчивается, может привести к прямому столкновению стран с ядерным оружием. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Минск понимает, что будет невозможно устранить угрозы безопасности, если выявить победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководству Украины следует пойти на мир с Россией и не настаивать на предварительных условиях. По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как пойти на договоренности с Москвой, сообщает НСН.
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