Лукашенко призвал Киев к миру без предварительных условий

Руководству Украину следует пойти на мир с Россией и не настаивать на предварительных условиях, передают СМИ слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику

По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как пойти на договоренности с Москвой.

Лукашенко отметил, что наступил уникальный момент для прекращения конфликта. Россия еще не поставила экономику на военные рельсы, объяснил белорусский лидер.

Он напомнил, что РФ с первых дней конфликта делала шаги на пути к мирному урегулированию. Запад подтолкнул украинское руководство к прекращению переговоров, добавил глава государства.

Лукашенко ранее призвал белорусских силовиков быть готовыми к возможным провокациям на границе. Также он потребовал следить за дисциплиной в КГБ и МВД, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
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