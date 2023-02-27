Лукашенко призвал Киев к миру без предварительных условий

По его словам, у Киева нет другого пути, кроме как пойти на договоренности с Москвой.

Лукашенко отметил, что наступил уникальный момент для прекращения конфликта. Россия еще не поставила экономику на военные рельсы, объяснил белорусский лидер.

Он напомнил, что РФ с первых дней конфликта делала шаги на пути к мирному урегулированию. Запад подтолкнул украинское руководство к прекращению переговоров, добавил глава государства.

Лукашенко ранее призвал белорусских силовиков быть готовыми к возможным провокациям на границе. Также он потребовал следить за дисциплиной в КГБ и МВД, передает НСН.

