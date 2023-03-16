Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Президент Сирии Башар Асад заявил о необходимости создания коалиции стран для противостояния гегемонии США, передает его слова РИА Новости.
По словам Асада, в этом вопросе особая ответственность лежит на России и Китае.При этом есть и другие страны, включая страны БРИКС, которые «стали отдаляться от США», добавил он.
Ранее Башар Асад поддержал инициативу о расширении военного присутствия России в республике. По словам Асада, это хорошая идея, и если Москва желает расширить российские военные базы или увеличить их число, это «вопрос технического или логистического характера».
Накануне состоялась встреча лидеров двух стран, беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.
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