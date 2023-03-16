Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США

Президент Сирии Башар Асад заявил о необходимости создания коалиции стран для противостояния гегемонии США, передает его слова РИА Новости.

По словам Асада, в этом вопросе особая ответственность лежит на России и Китае.При этом есть и другие страны, включая страны БРИКС, которые «стали отдаляться от США», добавил он.

Асад высказался об участии сирийских добровольцев в СВО

Ранее Башар Асад поддержал инициативу о расширении военного присутствия России в республике. По словам Асада, это хорошая идея, и если Москва желает расширить российские военные базы или увеличить их число, это «вопрос технического или логистического характера».

Накануне состоялась встреча лидеров двух стран, беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоалицияСШАРоссияСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры