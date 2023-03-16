Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США

Ранее Башар Асад поддержал инициативу о расширении военного присутствия России в республике. По словам Асада, это хорошая идея, и если Москва желает расширить российские военные базы или увеличить их число, это «вопрос технического или логистического характера».

Накануне состоялась встреча лидеров двух стран, беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

