Пленный боец ВСУ рассказал о массовых облавах военкомов

Пленный боец воевал в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, работники ТЦК насильно отправляли гражданских в армию, забрав у них средства связи.

Военнопленный признался, что его отправили на фронт против воли — мужчина работал водителем на Украине, его задержали как раз во время одной из облав.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина занимается саботажем процесса обмена военнопленными с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

