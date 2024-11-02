Пленный боец ВСУ рассказал о массовых облавах военкомов

Военнослужащий ВСУ, который сдался на харьковской направлении в плен, рассказал о массовых облавах на мирных украинцев со стороны украинских полицейских и сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Об этом сообщило РИА Новости.

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Пленный боец воевал в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, работники ТЦК насильно отправляли гражданских в армию, забрав у них средства связи.

Военнопленный признался, что его отправили на фронт против воли — мужчина работал водителем на Украине, его задержали как раз во время одной из облав.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина занимается саботажем процесса обмена военнопленными с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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