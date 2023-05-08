Племянник Кеннеди рассказал, кто причастен к убийству его дяди

Племянник главы государства Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил в причастности к убийству своего дяди ЦРУ, сообщает New York Post.

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Он сообщил, что существуют «неопровержимые доказательства». «Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений», — сказал политик.

Он отметил, что ЦРУ также причастно к сокрытию следов убийства Кеннеди.

Ранее Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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