Племянник Кеннеди рассказал, кто причастен к убийству его дяди
8 мая 202302:01
Племянник главы государства Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил в причастности к убийству своего дяди ЦРУ, сообщает New York Post.
Он сообщил, что существуют «неопровержимые доказательства». «Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений», — сказал политик.
Он отметил, что ЦРУ также причастно к сокрытию следов убийства Кеннеди.
Ранее Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru