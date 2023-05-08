Племянник Кеннеди рассказал, кто причастен к убийству его дяди

Он сообщил, что существуют «неопровержимые доказательства». «Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений», — сказал политик.

Он отметил, что ЦРУ также причастно к сокрытию следов убийства Кеннеди.

Ранее Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

