Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине

Племянник 35 президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди – младший считает, что Соединённые Штаты Америки ведут войну против России. Для этого Вашингтон «готов принести в жертву цвет украинской молодёжи на бойне», завил он порталу UnHerd.

По словам Кеннеди-младшего, все эти жертвы и разрушения служат удовлетворению геополитических амбиций неоконсерваторов США. Он также призвал американские власти прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Как отмечает RT, политик предложил своим соотечественникам поставить себя на место России. Тогда, по его словам, они поймут, что самый большой враг США — сам Вашингтон.

Роберт Кеннеди-младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

До этого 69-летний племянник Джона Кеннеди в основном занимался экологией. Причём занялся он её проблемами в связи с отбытием по приговору суда общественных работ после того, как его в 1984 году сняли с самолета из-за передозировки наркотиков. В последние годы Кеннеди-младший также стал известен как убежденный противник вакцинации.

Ведущий американист Константин Блохин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что новоиспечённый политик не сможет выдержать конкуренции среди кандидатов на пост президента США.

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Фото: telegram.org
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