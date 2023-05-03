Племянник 35 президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди – младший считает, что Соединённые Штаты Америки ведут войну против России. Для этого Вашингтон «готов принести в жертву цвет украинской молодёжи на бойне», завил он порталу UnHerd.

По словам Кеннеди-младшего, все эти жертвы и разрушения служат удовлетворению геополитических амбиций неоконсерваторов США. Он также призвал американские власти прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Как отмечает RT, политик предложил своим соотечественникам поставить себя на место России. Тогда, по его словам, они поймут, что самый большой враг США — сам Вашингтон.