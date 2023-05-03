Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине
Племянник 35 президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди – младший считает, что Соединённые Штаты Америки ведут войну против России. Для этого Вашингтон «готов принести в жертву цвет украинской молодёжи на бойне», завил он порталу UnHerd.
По словам Кеннеди-младшего, все эти жертвы и разрушения служат удовлетворению геополитических амбиций неоконсерваторов США. Он также призвал американские власти прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Как отмечает RT, политик предложил своим соотечественникам поставить себя на место России. Тогда, по его словам, они поймут, что самый большой враг США — сам Вашингтон.
До этого 69-летний племянник Джона Кеннеди в основном занимался экологией. Причём занялся он её проблемами в связи с отбытием по приговору суда общественных работ после того, как его в 1984 году сняли с самолета из-за передозировки наркотиков. В последние годы Кеннеди-младший также стал известен как убежденный противник вакцинации.
Ведущий американист Константин Блохин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что новоиспечённый политик не сможет выдержать конкуренции среди кандидатов на пост президента США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru