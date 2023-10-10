Playboy разорвал отношения с известной порнозвездой из-за ее поддержки Палестины
Журнал Playboy прекратил сотрудничество с американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой из-за ее поддержки Палестины.
В организации уточнили, что Халифа публично «праздновала атаку ХАМАС и убийство ни в чем не повинных женщин, мужчин и детей». Весь контент, а также канал Мии удален с платформы.
В разгар конфликта Миа Халифа поддержала атаку ХАМАС на Израиль. В том числе и захват в плен гражданских лиц.
Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее утром заявил, что считает больными тех, кто обвиняет Израиль в ответе ХАМАСу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru