Playboy разорвал отношения с известной порнозвездой из-за ее поддержки Палестины

В организации уточнили, что Халифа публично «праздновала атаку ХАМАС и убийство ни в чем не повинных женщин, мужчин и детей». Весь контент, а также канал Мии удален с платформы.

В разгар конфликта Миа Халифа поддержала атаку ХАМАС на Израиль. В том числе и захват в плен гражданских лиц.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее утром заявил, что считает больными тех, кто обвиняет Израиль в ответе ХАМАСу.

