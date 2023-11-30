Платформа Lyst назвала прозрачную обувь самой популярной в 2023 году
Самой популярной в 2023 году стала прозрачная или, так называемая, «голая» обувь. К такому выводу пришли эксперты платформы Lyst, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды.
В материале, опубликованном на сайте платформы, говорится, что подобная обувь имеется у таких брендов, как Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel и Stella McCartney.
«Прозрачная обувь... прошла путь от модного аксессуара на подиуме до фаворита уличного стиля, чему способствовали сетчатые балетки Alaia стоимостью 850 долларов», - отмечается в статье.
Также в Lyst указали, что «голую» обувь популяризировали знаменитости, в том числе актриса Дженнифер Лоуренс и манекенщица София Ричи.
Ранее во Владимирской области были обнаружены производство поддельных кроссовок, а также склады с контрафактными Adidas, Puma, Nike, Reebok и New Balance, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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