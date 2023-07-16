Владелец марки одежды и обуви Baldinini исключил уход из России

Основатель и владелец итальянской марки обуви и одежды Baldinini Джимми Балдинини заявил, что не собирается сворачивать бизнес в России. Слова предпринимателя приводит ТАСС.

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Бизнесмен заверил, что никогда не уйдет с российского рынка. Найти ему замену невозможно, констатировал он.

«Когда разные иностранные компании начали уходить из России, я сказал, что скорее закончу работать вообще, чем уйду из России», - подчеркнул предприниматель.

Балдинини отметил, что с начала спецоперации на Украине не закрыл в России ни один магазин. Он сообщил, что собирается расширять бизнес в РФ и намерен открыть новые торговые точки.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в России продолжается производство товаров, которым раньше занимались покинувшие страну западные компании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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