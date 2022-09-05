Планировавший захват власти в Белоруссии юрист Зенкович получил 11 лет колонии

По решению суда, Зенкович проведёт в колонии 11 лет, а Федута и Костусев получили по 10 лет лишения свободы. Проходящие по данному делу Ольга Голубович и Денис Кравчук были приговорены к 2,5 годам колонии каждый.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве Федуту и имеющего двойное гражданство США Зенковича. В ведомстве заявили, что их подозревают в подготовке «военного переворота в Белоруссии», а также планировании физического устранения белорусского президента Александра Лукашенко.

