Планировавший захват власти в Белоруссии юрист Зенкович получил 11 лет колонии

Минский областной суд признал юриста Юрия Зенковича, политолога Александра Федуту и лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева виновными по делу о заговоре с целью захвата власти, передаёт БелТА.

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По решению суда, Зенкович проведёт в колонии 11 лет, а Федута и Костусев получили по 10 лет лишения свободы. Проходящие по данному делу Ольга Голубович и Денис Кравчук были приговорены к 2,5 годам колонии каждый.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве Федуту и имеющего двойное гражданство США Зенковича. В ведомстве заявили, что их подозревают в подготовке «военного переворота в Белоруссии», а также планировании физического устранения белорусского президента Александра Лукашенко.

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ФОТО: Скрин vk.com
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