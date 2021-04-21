В Белоруссии предъявили обвинение подозреваемым в покушении на Лукашенко

Всем четырем задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Правонарушение классифицируется по части 1 статьи 357 УК республики. Бычек заявил, что целью задержанных стал заговор для "захвата власти неконституционным путем". Бычек добавил, что задержанные "дают признательные показания".

По словам Бычека, один из подозреваемых, Юрий Зенкович, вербовал и подкупал военнослужащих, чтобы подготовить силовой госпереворот. По данным следователя, Зенкович находится в следственном изоляторе, он признал вину в данном преступлении "в полном объеме".

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не верит в покушение на Лукашенко, потому что такой случай в истории страны далеко не первый.