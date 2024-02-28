Писательница Уильямсон вернулась в президентскую гонку из-за слабости Байдена
Писательница из США Марианна Уильямсон объявила о возвращении в президентскую гонку из-за состояния главы Белого дома Джо Байдена. Заявление ее предвыборного штаба приводит ТАСС.
Уильямсон назвала Байдена слабым. Она обратила внимание на рост популярности экс-президента Дональда Трампа.
По ее мнению, нынешний глава Белого дома является наихудшим кандидатом для победы над Трампом. Писательница выразила уверенность, что сможет составить достойную конкуренцию республиканцу.
О своем намерении принять участие в президентской гонке от Демократической партии Уильямсон объявила в марте 2023 года. В начале февраля 2024-го она объявила о выходе из кампании.
По данным телеканала NBC News, 62% процента американцев обеспокоены физическим и психическим состоянием Байдена, передает «Радиоточка НСН».
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