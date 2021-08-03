Четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления
3 августа 202122:45
Четыре танкера у берегов Объединенных арабских эмиратов передали информацию о потере управления судами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сообщения об этом поступили от судов почти одновременно. Среди танкеров, направивших сообщения, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.
Инцидент произошел в Оманском заливе. Что именно произошло пока неизвестно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru