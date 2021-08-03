Четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Четыре танкера у берегов Объединенных арабских эмиратов передали информацию о потере управления судами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сообщения об этом поступили от судов почти одновременно. Среди танкеров, направивших сообщения, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

Инцидент произошел в Оманском заливе. Что именно произошло пока неизвестно.

