Четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Четыре танкера у берегов Объединенных арабских эмиратов передали информацию о потере управления судами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сообщения об этом поступили от судов почти одновременно. Среди танкеров, направивших сообщения, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

Инцидент произошел в Оманском заливе. Что именно произошло пока неизвестно.

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ФОТО: flickr.com // mynum123456
ТЕГИ:ОАЭ
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